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Wujud Karma Baik, Bantuan Kursi Roda Perindo Pulihkan Semangat Hidup Lansia Buleleng

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |12:51 WIB
Wujud Karma Baik, Bantuan Kursi Roda Perindo Pulihkan Semangat Hidup Lansia Buleleng
Ibu Ketut Mudranis menerima bantuan kursi roda dari Ketua DPW Partai Perindo Bali I Ketut Putra Ismaya Jaya. (Foto: ist)
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BULELENG - Keterbatasan mobilitas pada usia lanjut dapat membuat aktivitas sehari-hari semakin sulit, terutama bagi warga yang telah lama tidak mampu berjalan.

Kondisi itu dirasakan Ibu Ketut Mudranis (79), warga Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, yang menerima bantuan kursi roda dari Ketua DPW Partai Perindo Bali I Ketut Putra Ismaya Jaya atau kerap disapa Jro Bima.

Jro Bima bersama sejumlah pengurus Partai Perindo menyerahkan kursi roda tersebut sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dia menegaskan kehadiran partai tidak hanya diwujudkan melalui aktivitas politik, tetapi juga aksi sosial yang menyentuh kebutuhan warga.

“Kursi roda yang kami serahkan ini hanyalah wujud kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Apalagi Ibu Ketut Mudranis sudah lama tidak bisa berjalan. Kami ingin hadir dan berbagi, bukan hanya berbicara tentang politik,” kata Jro Bima saat dihubungi, Kamis (13/8/26).

Bantuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosial yang telah berjalan cukup lama dan menyasar masyarakat yang membutuhkan. Jro Bima menyebut secara kumulatif bantuan kursi roda yang telah disalurkan telah mencapai lebih dari 100 unit.

“Sejauh ini, dalam berbagai rangkaian kegiatan sosial kami, telah ada ratusan unit kursi roda yang didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program kemanusiaan ini sejatinya telah berjalan cukup lama, dan secara kumulatif jumlah bantuannya sudah melampaui lebih dari seratus unit,” ujarnya.

 

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