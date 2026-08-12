Gunung Ibu Erupsi, Kolom Abu Capai 1.000 Meter

JAKARTA - Gunung Ibu di Maluku Utara mengalami erupsi pada Rabu (12/8/2026) pukul 18.47 WIT. Kolom abu teramati mencapai ketinggian sekitar 1.000 meter di atas puncak atau sekitar 2.325 meter di atas permukaan laut.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), melaporkan erupsi tersebut masih berlangsung saat laporan dibuat. Saat ini, Gunung Ibu berada pada Status Level II atau Waspada.

"Telah terjadi erupsi G. Ibu, Maluku Utara pada tanggal pukul 18.47 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ±1.000 m di atas puncak (±2.325 m di atas permukaan laut)," ujar PVMBG, Rabu (12/8/2026).

PVMBG menyebut kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal. Kolom abu tersebut condong ke arah timur laut.

Erupsi terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 20 milimeter dan durasi sementara sekitar 1 menit 38 detik.

"Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat. Saat ini G. Ibu berada pada Status Level II (Waspada)," tutur PVMBG.