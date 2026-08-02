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Gunung Lewotobi Alami Erupsi, Semburkan Kolom Abu Sampai 1.000 Meter

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |17:10 WIB
Gunung Lewotobi Alami Erupsi, Semburkan Kolom Abu Sampai 1.000 Meter
Gunung Lewotobi Laki-Laki kembali erupsi pada 2 Agustus 2026 sore. (Foto: PVMBG)
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JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-laki mengalami erupsi pada Minggu (2/8/2026) WITA. Bahkan, tinggi kolom abunya mencapai 1.000 meter di atas puncak.

Informasi tentang erupsi tersebut disampaikan oleh PVMBG pada Minggu (2/8/2026). Kolom abu berwarna kelabu teramati memiliki intensitas tebal condong ke arah Barat dan Barat Laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 18,5 mm dan durasi ± 2 menit 27 detik.

"Telah terjadi erupsi G. Lewotobi Laki-laki, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 02 Agustus 2026 pukul 17:12 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 1.000 m di atas puncak (± 2.584 m di atas permukaan laut)," ujar PVMBG pada Minggu (2/8/2026).

PVMBG menyebutkan, saat ini Gunung Lewotobi Laki-laki berada pada Status Level III atau Siaga. PVMBG memberikan rekomendasi: pertama, masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung/wisatawan tidak melakukan aktivitas apa pun dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Kedua, masyarakat agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak memercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya.

"Masyarakat di sekitar G. Lewotobi Laki-laki mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak G. Lewotobi Laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama daerah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, Nawakote," tutur PVMBG lagi.

Keempat, masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi Laki-laki memakai masker/penutup hidung-mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan. Kelima, Pemerintah Daerah senantiasa berkoordinasi dengan Pos Pengamatan Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi di Bandung. 

PVMBG menambahkan, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi akan selalu berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Satlak PB setempat dalam memberikan informasi tentang kegiatan Gunung Lewotobi Laki-laki. Untuk informasi lebih jelas dapat menghubungi Pos Pengamatan Gunung Lewotobi Laki-laki atau menghubungi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada nomor telepon 022-7272606.

(Rahman Asmardika)

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