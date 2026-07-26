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Waspada! Gunung Lewotobi Laki-Laki 4 Kali Erupsi, Warga Diminta Jauhi Radius 5 Km

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |16:07 WIB
Waspada! Gunung Lewotobi Laki-Laki 4 Kali Erupsi, Warga Diminta Jauhi Radius 5 Km
Gunung Lewotobi Laki-Laki (Foto: PVMBG)
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JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami empat kali erupsi pada Minggu (26/7/2026). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat erupsi tertinggi dengan kolom abu vulkanik setinggi 800 meter di atas puncak gunung.

Berdasarkan laporan PVMBG, erupsi pertama terjadi pada pukul 13.34 WITA dengan tinggi kolom abu mencapai sekitar 500 meter di atas puncak atau sekitar 2.084 meter di atas permukaan laut. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke barat daya dan barat. 

Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 29,6 milimeter dan durasi sekitar 44 detik. Erupsi kedua terjadi pada pukul 14.04 WITA. Saat itu, kolom abu teramati setinggi sekitar 300 meter di atas puncak atau sekitar 1.884 meter di atas permukaan laut. 

Abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke barat daya dan barat. Aktivitas erupsi terekam dengan amplitudo maksimum 5,9 milimeter dan berlangsung sekitar 37 detik.

Selanjutnya, gunung kembali meletus pada pukul 14.46 WITA dengan kolom abu setinggi sekitar 300 meter di atas puncak. Erupsi ini memiliki amplitudo maksimum 5,1 milimeter dengan durasi sekitar 1 menit 47 detik.

Erupsi keempat terjadi pada pukul 15.51 WITA dan menjadi yang terbesar pada hari itu. Kolom abu mencapai sekitar 800 meter di atas puncak atau sekitar 2.384 meter di atas permukaan laut.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22,2 mm dan durasi ± 1 menit 44 detik," tulis PVMBG dalam keterangan tertulisnya.

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