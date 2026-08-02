Gunung Ibu Malut Erupsi, Semburkan Abu 1.525 di Atas Permukaan Laut

JAKARTA - PVMBG melaporkan bahwa Gunung Ibu, Maluku Utara (Malut) mengalami erupsi pada Minggu, (2/8/2026) sekira pukul 22.05 WIT.

Dalam laporannya, tinggi kolom abu teramati kurang lebih 200 meter di atas puncak atau 1.525.0 m di atas permukaan laut.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut," sebagaimana informasi KESDM, Badan Geologi, PVMBG Pos Pengamatan Gunung Ibu.

Letusan ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28.0 mm dan durasi 45.0 detik. Saat ini Gunung Ibu berada pada status Level II (Waspada) dengan rekomendasi.

Masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 2 km dan perluasan sektoral berjarak 3.5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif G. Ibu.

"Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata)," lanjutnya.

Seluruh pihak agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong, dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat agar selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.