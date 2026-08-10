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Perindo Maluku Barat Daya Periksa Kesehatan Gratis Warga Pesisir di Tengah Keterbatasan Akses

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |18:25 WIB
Perindo Maluku Barat Daya Periksa Kesehatan Gratis Warga Pesisir di Tengah Keterbatasan Akses
Perindo Maluku Barat Daya Periksa Kesehatan Gratis
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MALUKU BARAT DAYA -Keterbatasan akses layanan kesehatan menjadi tantangan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir seperti Desa Nuwewang, Kecamatan Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku.

Di tengah kondisi itu, pemeriksaan kesehatan rutin menjadi penting agar risiko penyakit bisa diketahui sebelum berkembang menjadi lebih serius.

DPD Partai Perindo Maluku Barat Daya bersama Puskesmas Nuwewang menggelar pemeriksaan penyakit tidak menular (PTM) gratis di Balai Desa Nuwewang. Kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI, juga disertai penyerahan stik pemeriksaan kolesterol, asam urat dan gula darah kepada Puskesmas Nuwewang.

“Berbicara kesehatan itu sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan. Kesehatan bahkan didefinisikan WHO sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang lengkap, bukan hanya tidak adanya penyakit,” ungkap Ketua DPD Partai Perindo Maluku Barat Daya Roy Darno Mesdila, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, kondisi kesehatan berpengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga.

“Orang yang sehat bisa bekerja dengan baik, mencari uang dan menikmati hidup,” ucapnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, warga menjalani pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut untuk mengetahui risiko obesitas. Pemeriksaan juga mencakup tekanan darah serta kadar gula darah untuk mendeteksi risiko hipertensi dan diabetes melitus.

Petugas turut menggali riwayat kesehatan pribadi dan keluarga serta pola hidup warga. Pemeriksaan itu menjadi langkah awal untuk mengenali faktor risiko penyakit tidak menular sedini mungkin.

 

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