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Dongkrak Produktivitas Pertanian, Legislator Perindo Salurkan 50 Hand Sprayer ke Petani Toba

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |16:14 WIB
Dongkrak Produktivitas Pertanian, Legislator Perindo Salurkan 50 Hand Sprayer ke Petani Toba
Legislator Perindo Salurkan 50 Hand Sprayer ke Petani Toba (foto: dok ist)
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TOBA - Keterbatasan sarana produksi dan pengairan masih menjadi persoalan petani di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Penguatan dukungan pertanian, mulai dari penyediaan alat kerja hingga perbaikan irigasi, diperlukan agar aktivitas usaha tani lebih produktif dan mampu menopang pendapatan petani.

Sebagai upaya memperkuat sarana produksi, anggota DPRD Sumatera Utara Dapil 9, Makmur Marpaung, menyalurkan 50 unit hand sprayer kepada kelompok tani di Kabupaten Toba. Bantuan tersebut telah dianggarkan melalui APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari realisasi aspirasi masyarakat.

“Saya berharap bantuan ini dimanfaatkan secara optimal agar produktivitas meningkat dan kesejahteraan keluarga petani di Kabupaten Toba semakin terangkat,” kata Makmur Marpaung, Selasa (29/9/2026).

Penyaluran bantuan tersebut dilakukan dalam rangkaian reses Makmur di Desa Lumban Silintong, Kecamatan Balige. Dalam reses itu, warga juga menyampaikan kebutuhan perbaikan irigasi, peningkatan akses pertanian, serta sarana produksi yang lebih memadai.

Di Desa Lumban Silintong, dua kelompok tani menerima 10 unit hand sprayer. Alat tersebut digunakan untuk menunjang pemeliharaan tanaman dan pekerjaan petani di lahan.

Kebutuhan alat pertanian hanya menjadi salah satu persoalan yang dihadapi petani. Kondisi irigasi yang belum optimal juga menjadi perhatian karena pengairan yang tidak lancar dapat mengganggu pengelolaan lahan. Perbaikan infrastruktur pertanian pun menjadi salah satu usulan yang disampaikan kepada Makmur.

 

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