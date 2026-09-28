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Tekan Ketergantungan Pasokan Luar, Legislator Perindo Kaleb Woisiri: Ketahanan Pangan Motor Ekonomi Waropen

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |09:18 WIB
Tekan Ketergantungan Pasokan Luar, Legislator Perindo Kaleb Woisiri: Ketahanan Pangan Motor Ekonomi Waropen
Legislator Perindo Kaleb Woisiri: Ketahanan Pangan Motor Ekonomi Waropen
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WAROPEN - Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, namun dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat kampung. Gagasan tersebut dinilai relevan bagi Waropen untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar.

Anggota DPRD Kabupaten Waropen, Papua, Kaleb Woisiri mendorong penguatan ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi kerakyatan dan mengoptimalkan potensi lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Adat Ketahanan Pangan Berbasis Lumbung Desa dalam rangka Hari Tani Nasional.

“Ketahanan pangan harus dimulai dari kampung. Kita perlu memastikan masyarakat mampu mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan,” ujar Kaleb dalam keterangannya, Senin (28/9/26).

Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan potensi kampung untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Pengelolaan sumber daya tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar.

Penguatan sektor pangan, lanjut dia, juga memiliki kaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat karena mencakup pertanian, perkebunan, hingga pengolahan hasil. Rangkaian kegiatan tersebut dinilai dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat di tingkat kampung.

“Penguatan sektor pangan akan langsung menggerakkan ekonomi kerakyatan, karena di dalamnya ada aktivitas pertanian, perkebunan, hingga pengolahan hasil. Kalau sektor ini tumbuh, peluang usaha dan pendapatan masyarakat di tingkat kampung juga ikut meningkat,” ujar

Legislator Partai Perindo ini  mendorong pemerintah daerah memperkuat ekosistem pendukung agar potensi tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan. Dukungan yang dibutuhkan antara lain pendampingan, akses permodalan, serta penyediaan sarana produksi.

 

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