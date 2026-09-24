Pemerintah Siapkan Konektivitas RI-PNG, Perkuat Keamanan Perbatasan di Papua!

PAPUA – Pemerintah akan memperkuat keamanan di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Salah satunya dengan membuat Butmambin Border Post menjadi counterpart Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

“Pengembangan konektivitas lintas batas perlu diarahkan tidak hanya untuk memperlancar pergerakan orang dan barang, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kawasan perbatasan,” ujar Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin, saat meninjau kesiapan konektivitas lintas batas RI-PNG, Rabu (24/9/2026).

Dikatakannya, pembangunan konektivitas Merauke–Yetetkun–Butmambin harus mampu melibatkan dan menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.

“Pembangunan diarahkan untuk mendorong masuknya investasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Nurdin.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Karena itu, konektivitas perbatasan perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengembangan kawasan, bukan semata-mata pembangunan akses jalan dan fasilitas lintas batas,” ujarnya.

Nurdin menegaskan bahwa aspek keamanan juga menjadi bagian penting dalam pengembangan konektivitas tersebut. Proses lintas batas antara Indonesia dan PNG, perlu dipastikan berlangsung secara aman, tertib, dan damai, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat kedua negara serta kesiapan pelayanan di kawasan perbatasan.

Pengembangan koridor Yetetkun–Butmambin juga berkaitan dengan kebutuhan Pemerintah PNG untuk menyiapkan alternatif distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) menuju kawasan pertambangan Ok Tedi Mining Limited (OTML).

“Kebutuhan jalur alternatif tersebut muncul setelah rute logistik OTML melalui Sungai Fly–Kiunga–Tabubil menghadapi kendala akibat penurunan debit sungai yang dipengaruhi fenomena El Nino,” ujarnya.

Kondisi tersebut kata dia, berpotensi memengaruhi kelancaran distribusi logistik menuju kawasan pertambangan.