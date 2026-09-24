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Breaking News! Mayat Tanpa Identitas Kembali Ditemukan di Perairan Bengkulu

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |11:54 WIB
Breaking News! Mayat Tanpa Identitas Kembali Ditemukan di Perairan Bengkulu
Mayat Tanpa Identitas Kembali Ditemukan di Perairan Bengkulu
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BENGKULU - Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan warga di perairan Desa Lubuk Sanai, Kecamatan Koto Jaya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Rabu (24/9/2026).  Belum diketahui penyebab kematian korban.

“Bahwa pada hari Kamis, terima informasi dari Korpos Mukomuko bahwa ada satu penemuan mayat di Perairan Desa Lubuk Sanai Kec. Koto Jaya Kab. Mukomuko,” tulis keterangan Tim SAR Bengkulu yang diterima redaksi.

Tim yang ikut terlibat dalam proses evakuasi yaitu tim rescue dari Pos SAR Mukomuko, ⁠TNI, kepolisian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah dan masyarakat setempat.

Sebelumnya, pada Sabtu (12/9) Basarnas Bengkulu juga menerima laporan adanya penemuan mayat tanpa identitas di kawasan pesisir Sawang Bengkok, Desa Khayapu Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Diketahui bahwa hasil pencocokan antara DNA dan sampel antemortem terhadap jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara identik dengan identitas Surakman atau Sukarman (60) yang merupakan salah satu kru kapal cepat KM Arupadatu I yang membawa rombongan jurnalis hilang kontak di perairan Selat Sunda, Pandeglang, Senin (7/9).

Saat ini jenazah ABK Surakhman telah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan di Carita, Pandeglang, Banten.

(Fahmi Firdaus )

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