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Jenazah Surakhman Tiba di Bandara Soetta, Langsung Dibawa ke Carita Pandeglang untuk Dimakamkan

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |11:06 WIB
Jenazah Surakhman Tiba di Bandara Soetta, Langsung Dibawa ke Carita Pandeglang untuk Dimakamkan
Jenazah Surakhman Tiba di Bandara Soetta/ist
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JAKARTA - Jenazah Surakhman telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, pada Kamis (24/9/2026). Ia merupakan anak buah kapal (ABK) KM Arupadhatu I yang hilang bersama lima jurnalis saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.

Setelah tiba di Bandara Soetta, peti berwarna coklat itu dibawa ke salah satu ruangan untuk dilakukan serah terima dari Polda Bengkulu ke Polda Banten yang disaksikan langsung oleh keluarga korban.

Jenazah Surakhman selanjutnya akan di bawa ke rumah duka yang berada di Pandeglang untuk dimakamkan di TPU Ki Demang, Carita, Pandegelang, Banten pada siang nanti.

Sekadar diketahui, jasad ABK KM Arupadhatu I, Surakman, yang mengangkut rombongan jurnalis dan dilaporkan hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau akhirnya berhasil ditemukan dan teridentifikasi. Tim SAR gabungan kini kembali memperluas penyisiran di perairan Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu.

Proses identifikasi jenazah dilakukan oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri setelah ditemukannya jasad pria mengapung di perairan Pulau Enggano.

Jenazah tersebut ditemukan dalam rangkaian pencarian rombongan jurnalis dan awak KM Arupadhatu I yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.

 

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