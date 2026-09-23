Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istri Jurnalis Hilang di Gunung Anak Krakatau Berharap Pencarian Dilanjutkan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |20:07 WIB
Istri Jurnalis Hilang di Gunung Anak Krakatau Berharap Pencarian Dilanjutkan
Istri jurnalis iNews Yudistiro Pranoto (Yudis), Rodiyah Nasution (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Istri jurnalis iNews Yudistiro Pranoto (Yudis), Rodiyah Nasution, berharap adanya upaya pencarian lanjutan terhadap lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak di Gunung Anak Krakatau setelah ditemukannya satu ABK kapal di Bengkulu.

"Menanggapi penemuan terbaru terkait jenazah, tentunya sebagai keluarga, besar banget nih harapan kami setelah adanya temuan ini, akan ada upaya pencarian lanjutan agar kami sebagai keluarga bisa mendapatkan kepastian, yang terbaik gitu dari suami kami, dan suami jurnalis lainnya," ujarnya di Depok, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, saat proses pencarian masih berlangsung, memang ada informasi tentang temuan jenazah. Namun, saat itu jenazah masih belum teridentifikasi dan petugas harus melakukan tes DNA terlebih dahulu untuk memastikannya. Pihaknya bersyukur hasil tes DNA tersebut dapat keluar lebih cepat dari waktu yang dijanjikan.

"Kalau temuan, saat masih di sana, saat masih berada di sana, memang sudah ada info mengenai temuan, namun hal itu kan harus dikonfirmasi dahulu, tes DNA dari pihak keluarga masing-masing. Jadi sudah tahu sebelumnya, hanya menunggu dari hasil tes DNA yang kabarnya pada saat itu akan diinfokan sekitar 2 minggu, namun Alhamdulillah ini sudah bisa lebih cepat informasi mengenai kepastian dari jenazah yang ditemukan itu," tuturnya.

Ia menerangkan, setelah proses pencarian dihentikan, pihaknya hanya bisa berdoa. Pada Rabu 23 September malam, pihak keluarga juga akan menggelar doa bersama di kediamannya untuk mengharapkan kabar baik. Doa bersama tersebut merupakan bentuk ikhtiar keluarga untuk mendapatkan kejelasan mengenai lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/337/3243804/inews-ltUO_large.jpg
iNews Media Group Harapkan Ada Kabar Baik soal Jurnalis Hilang Kontak di Gunung Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/337/3243798/komdigi-D71G_large.jpg
Dirjen Komdigi Sambangi Kediaman Yudistiro Jurnalis iNews yang Hilang di Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/1/3243711/krakatau-X7em_large.jpg
Kronologi Lengkap Temuan Jenazah di Enggano Dipastikan Surakhman Awak Kapal Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/340/3242744/gubernur_banten-Cf9z_large.jpg
Penuh Haru, Cerita Gubernur Banten Kenang 5 Jurnalis Hilang di Selat Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/337/3242725/aiman-0pQm_large.jpg
Operasi Pencarian 5 Jurnalis Dihentikan, iNews Pastikan Tetap Koordinasi dengan Tim SAR dan Pemda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/337/3242489/basarnas-mKCh_large.jpg
Hari Kesembilan Pencarian 5 Jurnalis dan 3 Kru Kapal di Selat Sunda Masih Nihil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement