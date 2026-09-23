Istri Jurnalis Hilang di Gunung Anak Krakatau Berharap Pencarian Dilanjutkan

JAKARTA - Istri jurnalis iNews Yudistiro Pranoto (Yudis), Rodiyah Nasution, berharap adanya upaya pencarian lanjutan terhadap lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak di Gunung Anak Krakatau setelah ditemukannya satu ABK kapal di Bengkulu.

"Menanggapi penemuan terbaru terkait jenazah, tentunya sebagai keluarga, besar banget nih harapan kami setelah adanya temuan ini, akan ada upaya pencarian lanjutan agar kami sebagai keluarga bisa mendapatkan kepastian, yang terbaik gitu dari suami kami, dan suami jurnalis lainnya," ujarnya di Depok, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, saat proses pencarian masih berlangsung, memang ada informasi tentang temuan jenazah. Namun, saat itu jenazah masih belum teridentifikasi dan petugas harus melakukan tes DNA terlebih dahulu untuk memastikannya. Pihaknya bersyukur hasil tes DNA tersebut dapat keluar lebih cepat dari waktu yang dijanjikan.

"Kalau temuan, saat masih di sana, saat masih berada di sana, memang sudah ada info mengenai temuan, namun hal itu kan harus dikonfirmasi dahulu, tes DNA dari pihak keluarga masing-masing. Jadi sudah tahu sebelumnya, hanya menunggu dari hasil tes DNA yang kabarnya pada saat itu akan diinfokan sekitar 2 minggu, namun Alhamdulillah ini sudah bisa lebih cepat informasi mengenai kepastian dari jenazah yang ditemukan itu," tuturnya.

Ia menerangkan, setelah proses pencarian dihentikan, pihaknya hanya bisa berdoa. Pada Rabu 23 September malam, pihak keluarga juga akan menggelar doa bersama di kediamannya untuk mengharapkan kabar baik. Doa bersama tersebut merupakan bentuk ikhtiar keluarga untuk mendapatkan kejelasan mengenai lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak.