Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Penuh Haru, Cerita Gubernur Banten Kenang 5 Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |06:12 WIB
Penuh Haru, Cerita Gubernur Banten Kenang 5 Jurnalis Hilang di Selat Sunda
Gubernur Banten Andra Soni (Foto: Tangkapan layar iNews)
A
A
A

JAKARTA - Keputusan dihentikannya operasi pencarian terhadap lima jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang di Perairan Selat Sunda menyisakan duka mendalam bagi Gubernur Banten Andra Soni. Peristiwa ini terasa sangat personal karena ia sempat berinteraksi secara langsung dengan para korban, bahkan sesaat sebelum terjadinya musibah tersebut.

Dengan penuh haru, Andra Soni mengenang kembali momen kebersamaannya dengan para jurnalis tersebut di Pos Pantau Pasauran, Kabupaten Serang, kurang dari 24 jam sebelum mereka dinyatakan hilang pada Senin 7 September lalu.

"Sangat personal jadinya bagi saya, karena kurang dari 24 jam sebelum dinyatakan hilang, lima kawan-kawan jurnalis itu sempat berdiskusi dengan saya di Pos Pantau Pasauran, Kabupaten Serang," kenang Andra Soni saat wawancara eksklusif bersama iNews, Kamis (17/9/2026).

Dalam pertemuan singkat namun berkesan itu, Andra mengaku banyak hal yang mereka diskusikan. Meskipun belum sempat saling mengenal nama secara mendalam, ia dapat merasakan energi positif, dedikasi, serta ketulusan yang terpancar dari para jurnalis tersebut dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka.

"Banyak yang kami diskusikan dan belum sempat kenal nama, tapi banyak hal-hal yang kita diskusikan dan saya melihat semangat, saya melihat ketulusan dalam pekerjaan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/337/3242725/aiman-0pQm_large.jpg
Operasi Pencarian 5 Jurnalis Dihentikan, iNews Pastikan Tetap Koordinasi dengan Tim SAR dan Pemda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/337/3242489/basarnas-mKCh_large.jpg
Hari Kesembilan Pencarian 5 Jurnalis dan 3 Kru Kapal di Selat Sunda Masih Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3242066/jurnalis_hilang-FNr4_large.jpg
Warga Depok Kembali Gelar Doa Bersama untuk Keselamatan Jurnalis iNews Yudistiro Pranoto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3242042/mayat-Iq4G_large.jpg
Polisi Pastikan Terpal-Jenazah di Kali Terate Bukan Rombongan Jurnalis Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/340/3242038/viral-wWuy_large.jpg
Jenazah Pria Ditemukan di Pulau Enggano Bengkulu, Polisi Cocokkan DNA dengan 5 Keluarga Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3242032/viral-BvUV_large.jpg
Tim SAR Perpanjang Pencarian 5 Jurnalis Hilang Kontak di Selat Sunda 3 Hari ke Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement