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Hari Kesembilan Pencarian 5 Jurnalis dan 3 Kru Kapal di Selat Sunda Masih Nihil

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |19:54 WIB
Hari Kesembilan Pencarian 5 Jurnalis dan 3 Kru Kapal di Selat Sunda Masih Nihil
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
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JAKARTA - Operasi pencarian terhadap lima jurnalis dan tiga kru kapal di perairan Selat Sunda masih nihil memasuki hari kesembilan. Pencarian dibagi menjadi delapan sektor laut dengan total luas area sekitar 3.439 mil laut persegi.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, menyebutkan, salah satu pencarian dilakukan KN SAR Basudewa dari Pulau Sabesi ke tenggara Tanggamus.

"Itu melakukan pencarian kurang lebih sekitar 10 jam dengan hasil nihil," kata Amrad saat konferensi pers, Rabu (16/9/2026).

Amrad menjelaskan, untuk KRI Leuser melakukan pencarian yang mengarah ke Samudra Hindia yang berangkat dari Dermaga Ciwandan. Pencarian juga dilakukan di sebelah barat Gunung Anak Krakatau oleh KN SAR Antasena dan KRI Lepu.

"Untuk sektor E sendiri itu ada RIB 02 Lampung dan KAL Pohawang, itu melakukan pencarian hingga Teluk Kalianda, Lampung, dan kembali ke Dermaga Bakauheni," ujarnya.

      
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