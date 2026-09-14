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AMSI Gelar Doa Bersama untuk Keselamatan 5 Jurnalis Hilang saat Liput Anak Krakatau

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |15:51 WIB
AMSI Gelar Doa Bersama untuk Keselamatan 5 Jurnalis Hilang saat Liput Anak Krakatau
AMSI gelar doa bersama untuk keselamatan lima jurnalis hilang kontak di perairan Anak Krakatau (Foto: Felldy Utama/Okezone)
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JAKARTA - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) melalui AMSI Crisis Center menggelar kegiatan doa bersama secara daring pada Senin (14/9/2026) siang. Doa bersama digelar sebagai bentuk solidaritas dan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa lima jurnalis dan awak kapal yang hingga kini masih hilang kontak di perairan Selat Sunda saat hendak melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Wakil Ketua Umum AMSI, Upi Asmaradhana, menyatakan kegiatan ini sengaja diinisiasi untuk memohon keselamatan bagi rekan-rekan jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan di lokasi kejadian.

"Jadi hari ini memang kita sengaja berkumpul untuk mendoakan sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan segera ditemukan dan dalam keadaan selamat. Sehingga kemudian kita bisa berkumpul kembali," kata Upi dalam sambutannya.

Ia menambahkan, harapan tersebut disalurkan melalui rangkaian tausiah dan doa bersama yang diikuti oleh pengurus dan anggota AMSI dari berbagai wilayah di Indonesia.

Acara doa bersama ini dipimpin langsung oleh Imam Masjid Istiqlal Jakarta, Ustadz Moh. Salim Gazali. Dalam tausiahnya, Ustadz Salim mengajak seluruh peserta yang hadir secara daring untuk menyatukan hati, kepedulian, dan memanjatkan doa bagi para jurnalis beserta awak kapal yang tengah menghadapi musibah.

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