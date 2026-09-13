Hari Ke-6 Pencarian 5 Jurnalis Nihil, Tim SAR Temukan Terpal-Galon di Sekitar Anak Krakatau

JAKARTA - Operasi pencarian terhadap lima jurnalis dan tiga kru kapal di perairan Selat Sunda masih nihil memasuki hari keenam pencarian. Operasi yang dilakukan di enam sektor tersebut belum menemukan tanda-tanda keberadaan speedboat maupun survivor.

"Melaksanakan pencarian kurang lebih sembilan jam dengan hasil nihil," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, dalam konferensi pers, Minggu (13/9/2026).

Amrad menambahkan, tim SAR gabungan telah melakukan penyisiran di sekitar Gunung Anak Krakatau hingga radius 5 kilometer. Tiga kapal yang dikerahkan di lokasi tersebut tidak menemukan tanda-tanda keberadaan rombongan jurnalis.

"Untuk RIB 02 Banten, KM Garuda, KM Bima, ini dari masyarakat setempat itu melakukan searching kembali di sekitaran Gunung Anak Krakatau di situ juga RIB 02 melakukan pencarian di sekitar Gunung Anak Krakatau di sekitar radius 5 km dari Anak Krakatau dengan hasil nihil," tuturnya.

Petugas hanya menemukan jaket pelampung berwarna oranye di sekitar Pulau Rakata. Jaket tersebut ditemukan pada Minggu 13 September pukul 09.58 WIB.

"KM Garuda kurang lebih melakukan pencarian kurang lebih delapan jam dan juga nihil, KM Bima menemukan sebuah life jacket pada 09.58 WIB berwarna oranye di Pulau Rakata, di sekitaran Pulau Rakata," tambah dia.

Adapun, RIB 02 Lampung yang bermalam di Pulau Sebesi dan melakukan pencarian di area tersebut juga belum menemukan tanda-tanda keberadaan kapal. Tim hanya menemukan terpal dan galon di sekitar pulau.