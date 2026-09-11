Cari 5 Jurnalis Hilang Kontak, Tim SAR Sisir 3 Pulau di Sekitar Gunung Anak Krakatau

JAKARTA - Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Banten, Amrad mengungkapkan, tim gabungan terus melakukan pencarian terhadap lima jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau.

Amrad mengatakan, pencarian pada Jumat (11/9/2026) juga dilakukan melalui jalur darat di sejumlah pulau yang berada di sekitar Gunung Anak Krakatau.

“Melakukan penyisiran di sekitar Anak Krakatau, melakukan di titik tersebut,” kata Amrad, Jumat (11/9/2026).

Menurutnya, tim gabungan melakukan penyisiran di tiga pulau selama kurang lebih tiga jam.