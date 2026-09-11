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Ratusan Jurnalis Doa Bersama untuk 5 Pewarta yang Hilang Kontak di Selat Sunda

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |20:02 WIB
Ratusan Jurnalis Doa Bersama untuk 5 Pewarta yang Hilang Kontak di Selat Sunda
Ratusan Jurnalis Doa Bersama untuk 5 Pewarta di Bundaran HI (foto: Okezone)
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JAKARTA - Pewarta Foto Indonesia Jakarta (PFIJ) menggelar doa bersama untuk keselamatan lima jurnalis yang hilang kontak, di Selat Sunda, pada 7 September 2026. Doa bersama digelar secara terbuka di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (11/9/2026). 

Berdasarkan pantauan iNews Media Group di lokasi, ratusan jurnalis dari berbagai media mulai memadati kawasan Bundaran HI, tepatnya di belakang Pos Polisi Thamrin, sejak sore.

Mereka datang secara sukarela untuk mendoakan keselamatan lima jurnalis yang dinyatakan hilang kontak. Bukan hanya jurnalis foto, jurnalis televisi, media cetak, hingga media online turut hadir menunjukkan solidaritas terhadap sesama insan pers.

Diketahui, lima jurnalis tersebut di antaranya M. Bagus Khoirunnas (Antara Biro Banten), Ari Basuki (Merdeka.com), Yudistiro Pranoto (iNews), Firman Daus (Anadolu), dan Donal (jurnalis freelance).

Acara doa bersama dimulai sekitar pukul 18.30 WIB. Doa dipimpin seorang ustaz dengan membacakan Al-Fatihah dan doa serta memanjatkan harapan agar kelima jurnalis yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan.

Suasana doa berlangsung khidmat. Para jurnalis yang hadir juga kompak melantunkan doa. Berbagai poster berisi harapan dan foto kelima jurnalis tampak dipegang dan diacungkan oleh para peserta.

 

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