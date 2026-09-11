Biadab! KKB Pembunuh ASN Muda Wili Mbuik Video Call dengan Keluarga Korban Sambil Tertawa

JAKARTA - Viral di media sosial video yang diduga anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) penembak tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya menggunakan ponsel salah satu korban, Wili Mbuik untuk melakukan video call dengan keluarga korban.

Pelaku diduga mengambil HP korban setelah menembaknya saat meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah di Kampung Muliama, Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu 9 September 2026.

Dalam video yang dilihat Okezone, Jumat (11/9/2026), keluarga korban mempertanyakan alasan pelaku menembak Wili Mbuik. Sementara itu, pelaku hanya tertawa dan sesekali membalas pertanyaan keluarga korban tanpa ada rasa bersalah.

Wili Mbuik diketahui merupakan satu di antara tiga ASN Dinas Pertanian Jayawijaya yang tewas dalam penembakan tersebut. Korban diketahui baru berusia 26 tahun asal Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Saat ini jenazah Wili dipulangkan ke kampung halamannya di NTT untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Dua korban lain yang tewas ditembak yakni Aprida Rapi (49) dan Alfonsius Albinus Meha (35).

Sebelumnya, Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Faizal Ramadhani mengungkapkan pihaknya telah melakukan langkah cepat seiring laporan penembakan terhadap masyarakat sipil diterima petugas.