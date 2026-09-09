Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

3 Pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya Meninggal Ditembak, Ini Identitasnya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |21:05 WIB
3 Pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya Meninggal Ditembak, Ini Identitasnya
Penembakan di Papua tewaskan tiga pegawai dinas pertanian Jayawijaya.
A
A
A

JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 menyatakan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia setelah diberondong tembakan oleh orang tak dikenal di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (9/9/2026) sore.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Faizal Ramadhani, menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah pengamanan terkait kejadian tersebut, termasuk melakukan penyelidikan mendalam serta mengecam keras tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil.

“Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Jayawijaya langsung melakukan langkah-langkah penanganan setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut. Kami memastikan proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap kronologi, mengidentifikasi para pelaku, serta memastikan mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Faizal, Rabu (9/9/2026).

Peristiwa tragis tersebut terjadi sekitar pukul 15.53 WIT di Kampung Muliama, Distrik Muliama. Rombongan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya sebelumnya bergerak dari Wamena menuju Distrik Muliama untuk meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah.

Dalam perjalanan kembali menuju Wamena, rombongan diduga dihadang oleh kelompok bersenjata. Berdasarkan pendalaman yang diperoleh petugas, para korban kemudian dipisahkan oleh pelaku sebelum penembakan terjadi.

Berikut adalah identitas ketiga korban:

  • WB (24), perempuan, pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Korban mengalami luka tembak pada bagian pinggang kanan dan sempat mendapatkan penanganan medis sebelum dinyatakan meninggal dunia di RSUD Wamena.
  • AR (49), perempuan, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Korban mengalami luka tembak pada bagian perut dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.
  • AAM (35), laki-laki, pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Korban mengalami luka tembak pada bagian kepala belakang dan tangan kiri, serta dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Ketiga jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena untuk penanganan lebih lanjut.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/340/3241107//kkb-g8K4_large.jpg
Breaking News! Rombongan Bawa Bantuan Beras Ditembaki di Jayawijaya, 2 Tewas dan 1 Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/340/3240964//kkb-oAK3_large.jpg
Kebakaran Pasar Tewaskan 11 Orang di Papua Tengah, Polisi Dalami Dugaan Keterlibatan KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3239926//komnas_ham-G0WV_large.jpg
Komnas HAM Soroti Ancaman 'Hilangnya Generasi' Akibat Konflik di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/18/3239846//llustrasi-hdxb_large.jpg
Penembakan di Minneapolis Tewaskan 2 Orang, Lukai 6 Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/340/3239813//kkb-WFtH_large.jpg
4 Anggota KKB Batalyon Eden Sawi Tewas Diberondong Tembakan, Ini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/340/3239733//sepucuk_senjata_api_kkb-zfQV_large.jpg
Baku Tembak di Yahukimo: Satgas Cartenz Tewaskan 4 Anggota KKB Batalyon Eden Sawi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement