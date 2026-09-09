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Basarnas Perluas Area Pencarian 5 Jurnalis Hilang Kontak di Sekitar Anak Krakatau

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |08:02 WIB
Basarnas Perluas Area Pencarian 5 Jurnalis Hilang Kontak di Sekitar Anak Krakatau
Basarnas perluas area pencarian lima jurnalis hilang kontak di sekitar Gunung Anak Krakatau (Foto: Fariz Abdullah/Okezone)
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BANTEN – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) kembali melanjutkan operasi pencarian lima jurnalis hilang kontak di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau, pada Rabu (9/9/2026).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, mengatakan tim SAR akan memperluas area pencarian setelah sebelumnya mempelajari rute perjalanan dari Carita menuju kawasan Gunung Anak Krakatau.

Menurut Al Amrad, perluasan pencarian dilakukan berdasarkan informasi mengenai lokasi terakhir rombongan yang terdiri dari lima jurnalis dan sejumlah orang lainnya.

“Pencarian akan diperluas setelah sebelumnya kita mempelajari rute Carita sampai Anak Gunung Krakatau,” kata Al Amrad.

Ia menjelaskan, informasi mengenai keberadaan terakhir rombongan diperoleh dari istri salah satu pemandu atau guide yang ikut dalam perjalanan bersama kelima jurnalis tersebut.

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