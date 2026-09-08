Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kemarau Panjang, Legislator Perindo Hendra Sia Rogoh Kocek Pribadi Salurkan 20 Ribu Liter Air Bersih

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |13:55 WIB
Kemarau Panjang, Legislator Perindo Hendra Sia Rogoh Kocek Pribadi Salurkan 20 Ribu Liter Air Bersih
Legislator Perindo Hendra Sia Rogoh Kocek Pribadi Salurkan 20 Ribu Liter Air Bersih
A
A
A

KOTAWARINGIN TIMUR - Kemarau 2026 membawa tekanan terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah. Pemerintah Kabupaten Kotim sebelumnya memprediksi kemarau tahun ini berlangsung lebih kering akibat pengaruh El Niño, yang berdampak pada penurunan tinggi muka air tanah dan berkurangnya sumber air warga.

Kondisi tersebut turut dirasakan masyarakat di wilayah selatan Kotim. Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur dari Partai Perindo Hendra Sia merespons kebutuhan tersebut dengan menyalurkan 20.000 liter air bersih menggunakan dana pribadinya.

Bantuan air bersih tersebut disalurkan kepada masyarakat di Kelurahan Basirih Hilir, Desa Jaya Karet, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, serta Desa Kuin Permai, Kecamatan Teluk Sampit. Hendra mengatakan bantuan tersebut diberikan meski wilayah penerima berada di luar daerah pemilihan (dapil) tempat dirinya terpilih sebagai anggota DPRD.

“Bantuan ini menggunakan dana pribadi saya sendiri, sebagai Ketua DPD Perindo Kabupaten Kotawaringin Timur, meskipun daerah yang diberikan bantuan bukan dapil pemilihan saya sebagai anggota dewan,” kata Hendra, Selasa (8/9/2026).

Persoalan air bersih merupakan masalah tahunan ketika kemarau panjang terjadi, terutama di wilayah selatan Kotim. Pengaruh kemarau membuat air di kawasan tersebut cenderung menjadi asin, sementara jaringan PDAM belum merata di seluruh wilayah.

“Permasalahan tahunan ketika terjadi kemarau panjang, terutama di daerah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, karena pengaruh kemarau karena air di daerah selatan cenderung menjadi air asin,” ujarnya.

Keterbatasan infrastruktur air juga dirasakan masyarakat Desa Kuin Permai yang belum memiliki jaringan maupun infrastruktur PDAM. Kondisi itu membuat akses air bersih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian ketika kemarau berlangsung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/320/3240169//sungai_mahakam-CsYi_large.jpg
Sungai Mahakam Mengering, Distribusi BBM dan Bahan Pokok Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/340/3239905//kemarau_ganggu_akses_air_warga_lahat-idza_large.jpg
Kemarau Ganggu Akses Air Warga Lahat, Legislator Perindo Bantu Mesin Pompa dengan Dana Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/340/3239755//anggota_komisi_a_dprk_teluk_bintuni-0nKL_large.jpg
Kawal Pendidikan Teluk Bintuni, Legislator Perindo Perjuangkan Anggaran dan Kesejahteraan Guru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/340/3239472//andarias_kawan-Rp51_large.jpeg
Insentif Nakes Tertunda 8 Bulan, Legislator Perindo Andarias Desak Pemda Pastikan Pencairan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/337/3239444//perindo-OpfX_large.jpg
Perindo Buka Political Development Program di 7 Wilayah, Ajak Generasi Muda Belajar Politik Praktis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/320/3239320//mentan_petani-5AC1_large.jpg
Kemarau Panjang Bukan Halangan, Ini Cara Mentan Bikin Sawah Bisa Tanam 3 Kali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement