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Perindo Buka Political Development Program di 7 Wilayah, Ajak Generasi Muda Belajar Politik Praktis

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |12:01 WIB
Perindo Buka Political Development Program di 7 Wilayah, Ajak Generasi Muda Belajar Politik Praktis
Partai Perindo buka Political Development Program di 7 wilayah (Foto: Dok)
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JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kembali membuka kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam dunia politik melalui Political Development Program (PDP) Angkatan ke-6. Program magang intensif selama empat bulan ini menjadi bagian dari strategi kaderisasi untuk mencetak pemimpin muda yang adaptif sekaligus mampu menjawab tantangan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi.

Sejak diluncurkan, program ini telah menarik lebih dari 3.500 pendaftar dalam lima angkatan sebelumnya. Melihat tingginya minat tersebut, Partai Perindo memperluas jangkauan PDP Angkatan ke-6 dengan membuka kesempatan magang secara serentak di tingkat DPP dan tujuh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), yakni Sumatera Utara, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat.

Ketua Bidang Kaderisasi DPP Partai Perindo, Juang Akbar Mahendra, mengatakan PDP merupakan wujud konsistensi partai dalam merangkul anak muda melalui program yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga aplikatif.

“Kami berharap PDP tidak hanya memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang manajemen partai, tetapi juga melahirkan kader muda yang militan, berkualitas, dan berintegritas,” ujar Juang saat ditemui di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Lebih dari sekadar program magang, PDP juga menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami politik, pemerintahan, serta proses perumusan kebijakan publik. Para peserta akan terlibat langsung dalam berbagai aktivitas strategis partai, termasuk pengembangan gagasan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

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