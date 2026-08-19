Jalur Logistik Gempa NTT Mulai Terbuka, Perindo Bergerak Distribusikan Bantuan ke Wilayah Terisolir

KUPANG - Kendala distribusi bantuan ke sejumlah titik terdampak gempa bumi di Pulau Flores mulai menemukan titik terang. Anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Perindo, Polce Lobo, mengungkapkan akses jalan yang sempat terputus kini mulai dibersihkan dan dapat dilalui kendaraan penyalur logistik.

Sebelumnya, beberapa kelompok warga terdampak bencana belum bisa menerima bantuan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh terputusnya jalur darat akibat material longsor atau kerusakan infrastruktur pascagempa.

"Masih terdapat warga di sejumlah wilayah terdampak yang belum menerima bantuan secara maksimal karena akses menuju ke sana sempat terputus," kata Polce Lobo, Rabu (19/8/2026).

Namun, Polce memastikan situasi di lapangan kini menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan laporan terbaru yang diterimanya, sejumlah ruas jalan utama yang terdampak sudah mulai dibersihkan dengan pengerahan alat berat.

Terbukanya kembali akses transportasi ini diharapkan mempermudah mobilitas tim relawan dan mempercepat penyaluran bantuan logistik, termasuk bantuan yang telah disiapkan melalui Posko DPW Perindo NTT, agar dapat menjangkau seluruh warga di area yang sebelumnya terisolir.