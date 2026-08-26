Krisis Dokter dan Stok Obat, Legislator Perindo Desak Evaluasi Fasilitas Kesehatan di Gumas

GUNUNG MAS - DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyoroti tajam sejumlah persoalan krusial di rumah sakit hingga puskesmas. Sebab, ketersediaan fasilitas yang memadai dan tenaga medis yang mumpuni merupakan fondasi utama dalam menjamin pelayanan kesehatan masyarakat di daerah.

Anggota DPRD Kabupaten Gumas Yulius Agau pun mendorong pembenahan infrastruktur secara menyeluruh pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan. Langkah awal yang ditegaskan adalah perbaikan fasilitas perawatan khusus anak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kuala Kurun.

"Kami meminta RSUD Kuala Kurun memprioritaskan pembenahan ruang rawat anak, baik itu dari aspek kebersihan maupun kenyamanan fasilitas, untuk tingkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Yulius, Selasa (25/8/2026).

Tantangan pelayanan medis tidak hanya terjadi di rumah sakit, tetapi juga melanda sejumlah puskesmas yang kini mengalami kekosongan dokter definitif. Dinas Kesehatan didesak melakukan pengawasan ketat guna memastikan ketersediaan tenaga medis pengganti segera terpenuhi.

"Dinas kesehatan juga harus secara rutin untuk mengevaluasi standar operasional puskesmas yang melayani rawat inap, namun memiliki keterbatasan tenaga dokter," terang Yulius.