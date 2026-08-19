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DPW Perindo NTT Buka Posko Bantuan Terpusat untuk Korban Gempa Flores di 7 Kabupaten

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |20:42 WIB
DPW Perindo NTT Buka Posko Bantuan Terpusat untuk Korban Gempa Flores di 7 Kabupaten
DPW Perindo NTT buka posko bantuan terpusat untuk korban gempa Flores di 7 kabupaten (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
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KUPANG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan kepedulian nyata terhadap korban gempa bumi yang melanda Pulau Flores. Hal itu dilakukan dengan membuka posko bantuan.

Untuk mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran logistik, posko bantuan dibuka secara terpusat di Kantor DPW Perindo NTT, Kota Kupang. Posko ini difungsikan sebagai wadah pengumpulan berbagai bentuk kepedulian dari para kader Perindo sebelum disalurkan secara masif kepada masyarakat terdampak di tujuh kabupaten di Pulau Flores.

Ketua DPW Perindo NTT, Simoson Lawa, menjelaskan sejak bencana gempa pertama kali terjadi, para kader Perindo sebenarnya telah bergerak cepat turun langsung ke lapangan untuk membantu warga.

"Bantuan yang telah kami berikan sebelumnya meliputi tenda, air bersih, sembako, serta kebutuhan mendesak lainnya. Kini, bantuan kami kumpulkan secara terpusat melalui posko agar distribusinya lebih terkoordinasi dan cepat sampai ke warga yang membutuhkan," ujar Simoson Lawa di Kupang, Rabu (19/8/2026).

Sejumlah logistik utama yang kini terkumpul di posko meliputi alas tidur/karpet, selimut, makanan siap saji, popok bayi, hingga berbagai paket kebutuhan khusus perempuan.

Seluruh logistik yang terkumpul dipastikan akan segera diantar langsung ke titik-titik pengungsian di Flores guna memastikan kebutuhan mendasar warga dapat terpenuhi dengan baik.

(Arief Setyadi )

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