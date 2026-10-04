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Breaking News! Gempa Besar M6,1 Guncang Sumba Barat Daya, Dirasakan hingga Kabupaten Manggarai

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |07:21 WIB
Breaking News! Gempa Besar M6,1 Guncang Sumba Barat Daya, Dirasakan hingga Kabupaten Manggarai
Gempa Besar M6,1 Guncang Sumba Barat Daya/Okezone
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JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada pukul 05.55 WIB, Minggu (4/10/2026).

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa berada di laut  14 kilometer barat daya Kodi, Sumba Barat Daya dengan kedalaman 10 kilometer.

BMKG melaporkan, gempa tersebut dirasakan dengan intensitas V MMI di Sumba Barat. Guncangan juga dirasakan pada skala IV-V MMI di Manggarai Barat, IV MMI di Kabupaten Sumba Timur.

"Gempa ini dirasakan (MMI): V Sumba Barat, IV-V Manggarai Barat, IV Kab. Sumba Timur dan III-IV Kabupaten Manggarai," tulis keterangan BMKG dikutip Okezone.

Hingga informasi tersebut disampaikan, belum terdapat laporan mengenai korban maupun kerusakan akibat gempa tersebut.

(Fahmi Firdaus )

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