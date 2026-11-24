Polisi Temukan Unsur Kelalaian, Kasus Kebakaran Pabrik Permen Cikande Naik ke Penyidikan

Polisi menemukan ada unsur kelalaian dalam kebakaran pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia (FAM) di Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

SERANG - Polda Banten resmi menaikkan status penanganan kasus kebakaran maut pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia (FAM) di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten, ke tahap penyidikan. Langkah ini diambil setelah polisi menemukan indikasi unsur pidana di balik insiden tersebut.

Wakapolda Banten Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan bahwa penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kebakaran hingga menimbulkan korban jiwa.

"Dari fakta-fakta hasil penyelidikan dan alat bukti yang telah diamankan, kami menemukan adanya dugaan peristiwa pidana terkait kealpaan atau kelalaian yang mengakibatkan kebakaran dan menimbulkan bahaya bagi orang lain, termasuk karyawan yang mengalami luka maupun meninggal dunia," kata Zain dikutip dari keterangannya, Selasa (24/11/2026).

Zain belum menjelaskan secara rinci terkait dugaan kelalaian di balik insiden kebakaran tersebut. Ia menyebut, peningkatan status perkara itu diputuskan berdasarkan hasil gelar perkara pada Senin (23/11/2026).

"Untuk dugaan kelalaiannya masih terus kami dalami, apakah berkaitan dengan aspek K3 atau faktor lainnya. Saat ini penyidik masih melakukan langkah-langkah penyidikan guna menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana," ujar dia.