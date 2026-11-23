Kebakaran Pabrik di Cikande, Menaker Pastikan Investigasi K3 hingga Tuntas

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli memastikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengawal proses investigasi kebakaran pabrik PT Fonusa Agung Mulia di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten, hingga tuntas.

Kemnaker telah menerjunkan Pengawas Ketenagakerjaan dan ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk mengawal pemeriksaan serta memastikan seluruh aspek keselamatan kerja menjadi bagian dari proses investigasi.

Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menyampaikan duka mendalam kepada para korban dan keluarga yang terdampak musibah tersebut.

"Kami menyampaikan duka yang mendalam kepada para korban dan keluarga. Bagi kami, setiap nyawa pekerja sangat berharga dan tidak dapat digantikan atau dinilai dengan apa pun, terlebih peristiwa ini menyangkut 25 pekerja," kata Yassierli saat meninjau lokasi kebakaran, Senin (23/11/2026).

Ia mengatakan, peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pelaku industri bahwa keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi prioritas utama. Karena itu, Kemnaker akan terus mengawal proses pemeriksaan untuk memastikan penyebab kebakaran serta berbagai aspek kepatuhan terhadap norma dan standar K3 dapat ditelusuri secara menyeluruh.

Setelah proses evakuasi dan pendinginan dinyatakan selesai oleh pihak berwenang, Tim Kemnaker akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap penerapan K3 di PT Fonusa Agung Mulia.

Pemeriksaan tersebut mencakup kelayakan teknis peralatan dan fasilitas kerja, penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3), kondisi lingkungan kerja dan kesehatan, serta kompetensi sumber daya manusia.