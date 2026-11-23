Ketua DPD Usulkan Indonesia Miliki 3 Wakil Presiden, Ini Alasannya

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia memiliki tiga wakil presiden (wapres). Gagasan tersebut dilontarkan untuk mengakomodasi pertimbangan kewilayahan serta mewujudkan keadilan politik dalam struktur kepemimpinan nasional.

"Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas secara geografis, dan tentunya cukup kompleks dari sisi sosiologis. Setiap wilayah, baik bagian barat, tengah, dan timur Indonesia, memiliki karakter kebutuhan dan tantangan yang berbeda," ujar Sultan dalam siaran pers, dikutip Minggu (22/11/2026).

Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan penambahan jumlah wakil presiden di tengah tantangan pembangunan daerah yang masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Apalagi, lanjut dia, usulan tersebut juga bukan hal baru.

Dia berharap wacana itu dapat kembali dipertimbangkan seiring dengan proses pencarian sosok wakil presiden baru.

"Ini merupakan usulan lama kami, namun saya kira masih relevan untuk diwacanakan di saat bangsa ini sedang mencari sosok wapres yang baru," tambah dia.