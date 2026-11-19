MPR Kaji Prabowo Tunjuk Langsung Wapres jika Voting Dua Calon Berakhir Imbang

MPR Kaji Prabowo Tunjuk Langsung Wapres jika Voting Dua Calon Berakhir Imbang/Okezone

JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengkaji mekanisme penentuan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menyusul rencana Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, mengatakan, hingga saat ini MPR masih cenderung menggunakan mekanisme voting untuk menentukan wakil presiden dari dua nama yang diusulkan Presiden.

"Persepsi kita sampai hari ini voting (menentukan Wapres dari dua usulan)," ujar Bambang Pacul, Kamis (19/11/2026).

MPR juga sedang menggodok mekanisme lanjutan apabila hasil pemungutan suara di MPR berakhir imbang. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan wakil presiden apabila hasil voting tetap sama setelah dilakukan dua kali pemungutan suara.

"Kalau votingnya, kalau diambil voting, itu voting pertama sama, voting kedua sama, presiden yang menentukan," tutur Bambang.

Meski demikian, Bambang menegaskan bahwa skenario tersebut masih dalam tahap pembahasan. Panitia Ad Hoc belum menetapkan mekanisme pemilihan wakil presiden yang nantinya akan digunakan.

"Tapi itu lagi-lagi itu taktik," ujar Bambang yang juga merupakan Ketua Panitia Ad Hoc Pemilihan Wakil Presiden MPR.