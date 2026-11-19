Singgung AI di KTT APEC, Prabowo: Inovasi Jangan Jadi Pemisah Kaya dan Miskin

SHENZHEN - Presiden Prabowo Subianto menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) saat menyampaikan intervensinya pada The 33rd APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Shenzhen, China, Kamis (19/11/2026).

Dalam agenda tersebut, para pemimpin dunia, yakni Presiden China Xi Jinping sebagai tuan rumah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden Rusia Vladimir Putin turut hadir. Selain itu, sejumlah pemimpin negara yang tergabung dalam APEC juga terlihat hadir.

Prabowo menegaskan bahwa negara-negara berkembang harus memiliki akses yang lebih baik untuk tidak hanya menggunakan tetapi juga membangun teknologi AI sendiri, serta turut berperan lebih dalam menentukan arah perkembangan teknologi tersebut.

“Kita membutuhkan akses untuk membangun AI sendiri, meningkatkan keterampilan, dan riset, serta peran nyata dalam menentukan masa depannya. Inovasi tidak boleh menjadi tembok pemisah baru antara pihak yang kaya dan yang miskin,” ujar Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan kembali agenda konektivitas APEC yang telah dimulai Indonesia 13 tahun lalu di Bali dan kini dilanjutkan di Shenzhen hingga 2035. Presiden menyerukan peningkatan berbagi teknologi, investasi, serta kemitraan nyata dengan negara-negara di belahan dunia selatan (global south).

“Kerja sama bukan sekadar bentuk amal; kerja sama adalah jalan menuju kesejahteraan kita bersama. Posisi Indonesia sederhana saja. Seperti kata pepatah Tiongkok kuno: seribu teman masih terlalu sedikit, satu musuh sudah terlalu banyak,” lanjut Prabowo.



(Rahman Asmardika)

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