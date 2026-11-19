Prabowo, Trump hingga Putin Hadiri Agenda Utama KTT APEC, Dipimpin Xi Jinping

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-33 Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC atau The 33rd APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) yang digelar di Shenzhen International Communication Center (SICC), Shenzhen, China, Kamis (19/11/2026). Pertemuan tersebut dipimpin Presiden China Xi Jinping selaku tuan rumah.

Sejumlah pemimpin dunia, seperti Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, juga hadir dalam agenda tersebut. Para pemimpin negara anggota APEC lainnya turut terlihat menghadiri pertemuan. Sementara itu, Presiden Prabowo tampak mengenakan setelan jas abu-abu gelap, dasi bermotif biru, dan kopiah.

Dalam kesempatan tersebut, Xi Jinping menyampaikan sambutan pembukaan sebagai tuan rumah.

"Saya sangat senang menyambut Anda di kota Shenzhen yang indah untuk membahas masa depan kerja sama Asia-Pasifik," kata Xi Jinping mengawali sambutannya.

Xi Jinping mengatakan, pertemuan kali ini mengusung tema APEC, yakni Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together. Tema tersebut mendorong negara-negara di kawasan Asia-Pasifik untuk membangun komunitas demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

"Saya yakin bahwa dengan upaya bersama kita, pertemuan ini akan mencapai kesuksesan penuh," katanya.