Prabowo Ikuti Agenda Utama KTT APEC 2026, Dijadwalkan Bertemu Xi Jinping

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengikuti agenda utama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2026, yakni Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC atau APEC Economic Leaders’ Meeting, di Shenzhen, China, Kamis (19/11/2026).

Setelah itu, Prabowo juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping serta sejumlah pemimpin negara sahabat di sela-sela rangkaian KTT APEC. Sebelumnya, Xi Jinping menyambut langsung Prabowo saat menghadiri jamuan makan malam dalam rangka The 33rd APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM).

KTT APEC ke-33 kali ini akan membahas sejumlah agenda strategis, meliputi ketahanan pangan dan energi, penguatan konektivitas dan rantai pasok, perdagangan dan investasi, serta percepatan transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).

“Di sela-sela rangkaian KTT, Presiden Prabowo juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara sahabat,” tulis keterangan Sekretariat Kabinet, Kamis (19/11/2026).

Sementara itu, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Santo Darmosumarto mengungkapkan bahwa Indonesia akan membawa sejumlah kepentingan strategis dalam KTT APEC kali ini. Salah satunya adalah mendorong transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan yang aman serta bertanggung jawab.

“Jadi memberikan ruang bagi semua dan mendorong pemanfaatan Artificial Intelligence yang aman, bertanggung jawab, dan human-centered. Karena kalau misalnya dibiarkan, maka terdapat potensi untuk hal tersebut berdampak buruk terhadap kondisi nasional, termasuk di antaranya keamanan nasional juga,” kata Santo dalam keterangannya.

(Awaludin)

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