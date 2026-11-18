Bareskrim Geledah Rumah di Cipete Terkait Dugaan Makar Listyo Sigit Cs

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Selasa 17 November 2026 malam. Operasi penindakan itu terkait kasus dugaan makar yang menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.

"Untuk perkembangan tindak pidana terhadap Kamneg – Makar," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, saat dikonfirmasi Okezone, Rabu (18/11/2026).

Susatyo belum dapat memaparkan lebih jauh mengenai kegiatan penggeledahan tersebut. Ia mengatakan penjelasan secara lengkap akan disampaikan dalam konferensi pers.

"Kan disampaikan saat presscon lengkap," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.