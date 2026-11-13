KPK Angkat Bicara soal Jadi Target Penyadapan Ilegal

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat suara terkait pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menyebutkan lembaga antirasuah menjadi salah satu target penyadapan ilegal. Adapun tersangka penyadapan ilegal adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo Cs.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pihaknya sudah mencermati apa yang diungkapkan Kapolri tersebut. "Bahwa di antaranya Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut, karena memang positioning-nya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan," kata Budi, Kamis (12/11/2026).

Menurut Budi, pihaknya menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri. "Kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," ujarnya.

Budi menambahkan, KPK belum menerima informasi lebih lanjut terkait siapa yang menjadi target penyadapan tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Polri. "Ini menjadi ranah dari Polri nanti untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana," ucapnya.

"Untuk koordinasi antara Polri dengan KPK tentu secara intensif terus dilakukan, baik oleh Pak Kapolri dengan pimpinan ataupun di jajaran bawahnya," sambungnya.