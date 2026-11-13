Kandidat Wapres Pengganti Gibran Mengerucut 3 Nama

JAKARTA – Ketua Umum GI-JOE (Gibran Joeara), Benny Parapat, mengatakan, dalam dinamika politik, segala kemungkinan selalu terbuka dan tidak ada hal yang mustahil. Namun, untuk memetakan figur yang berpotensi mengisi posisi wakil presiden (Wapres) pasca-Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri terdapat tiga perspektif yang dapat menjadi bahan pertimbangan.

Perspektif pertama adalah hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Benny menilai PDIP sebagai pemenang Pileg 2024 memiliki peluang untuk mengisi posisi Wapres. Dua nama yang dapat dipertimbangkan dari partai tersebut adalah Puan Maharani dan Pramono Anung.

"Namun, Puan berpotensi menghadapi resistensi politik dan publik, sementara Pramono Anung relatif lebih dapat diterima karena memiliki pengalaman panjang di pemerintahan Presiden Jokowi serta hubungan politik yang lebih luas," ujarnya, Jumat (13/11/2026).

Perspektif kedua mengacu pada hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang meraih suara terbesar kedua menjadi salah satu rujukan dalam kalkulasi politik tersebut.

Dari kedua figur itu, Benny menilai Anies berpotensi menghadapi hambatan lantaran tidak memiliki dukungan partai politik di parlemen. Sebaliknya, Muhaimin Iskandar disebut memiliki sejumlah modal politik, mulai dari pengalaman pemerintahan, kepemimpinan di PKB, hingga basis dukungan politik dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).