Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kandidat Wapres Pengganti Gibran Mengerucut 3 Nama

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |10:09 WIB
Kandidat Wapres Pengganti Gibran Mengerucut 3 Nama
Presiden Prabowo Subianto memeluk Gibran Rakabuming Raka usai menyampaikan surat pengunduran diri Wapres (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum GI-JOE (Gibran Joeara), Benny Parapat, mengatakan, dalam dinamika politik, segala kemungkinan selalu terbuka dan tidak ada hal yang mustahil. Namun, untuk memetakan figur yang berpotensi mengisi posisi wakil presiden (Wapres) pasca-Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri terdapat tiga perspektif yang dapat menjadi bahan pertimbangan.

Perspektif pertama adalah hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Benny menilai PDIP sebagai pemenang Pileg 2024 memiliki peluang untuk mengisi posisi Wapres. Dua nama yang dapat dipertimbangkan dari partai tersebut adalah Puan Maharani dan Pramono Anung.

"Namun, Puan berpotensi menghadapi resistensi politik dan publik, sementara Pramono Anung relatif lebih dapat diterima karena memiliki pengalaman panjang di pemerintahan Presiden Jokowi serta hubungan politik yang lebih luas," ujarnya, Jumat (13/11/2026).

Perspektif kedua mengacu pada hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang meraih suara terbesar kedua menjadi salah satu rujukan dalam kalkulasi politik tersebut.

Dari kedua figur itu, Benny menilai Anies berpotensi menghadapi hambatan lantaran tidak memiliki dukungan partai politik di parlemen. Sebaliknya, Muhaimin Iskandar disebut memiliki sejumlah modal politik, mulai dari pengalaman pemerintahan, kepemimpinan di PKB, hingga basis dukungan politik dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/13/337/3253785/bambang_pacul-3CNe_large.jpg
Nama Puan Mencuat Jadi Wapres Pengganti Gibran, PDIP Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/13/337/3253780/bakom-7vVq_large.jpg
Kursi Wapres Kosong, Kabakom Pastikan Roda Pemerintahan Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/13/337/3253777/bambang_pacul-bBk9_large.jpg
Bambang Pacul Sebut Penetapan Wapres Baru Bisa Dipercepat Awal Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253712/yusril-O2rE_large.jpg
Wapres Pengganti Gibran, Yusril: Harus dari Partai Koalisi Sesuai UU MD3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253711/gibran-3IQP_large.jpg
Diiringi Sorak Relawan, Gibran Tinggalkan Istana Wapres Tanpa Sepatah Kata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253694/gibran-SscB_large.jpg
Alasan Keputusan Gibran Mundur di Surat Pemberhentian Wapres
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement