Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kursi Wapres Kosong, Kabakom Pastikan Roda Pemerintahan Berjalan Normal

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |09:10 WIB
Kursi Wapres Kosong, Kabakom Pastikan Roda Pemerintahan Berjalan Normal
Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal di tengah dinamika pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Diketahui, pada Kamis 12 November 2026, Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.

"Di tengah dinamika wakil presiden yang sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR, kami memastikan roda pemerintahan sekarang di bawah komando Pak Presiden Prabowo berjalan normal," kata Syahganda, Jumat (13/11/2026).

Tidak hanya layanan pemerintahan yang berjalan normal, Syahganda juga mengatakan, perekonomian Indonesia dipastikan tetap bergerak. "Perekonomian saat ini sudah 'decoupling'. Meski ada situasi riuh politik, perekonomian tidak terganggu. Ini juga bukti kematangan berpolitik bangsa ini," tegasnya.

Selain itu, Syahganda menegaskan bahwa seluruh program prioritas pemerintah saat ini terus berjalan, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Sekolah Rakyat (SR).

Sebagai bukti, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, pada Rabu 11 November 2026.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/13/337/3253777/bambang_pacul-bBk9_large.jpg
Bambang Pacul Sebut Penetapan Wapres Baru Bisa Dipercepat Awal Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253712/yusril-O2rE_large.jpg
Wapres Pengganti Gibran, Yusril: Harus dari Partai Koalisi Sesuai UU MD3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253711/gibran-3IQP_large.jpg
Diiringi Sorak Relawan, Gibran Tinggalkan Istana Wapres Tanpa Sepatah Kata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253694/gibran-SscB_large.jpg
Alasan Keputusan Gibran Mundur di Surat Pemberhentian Wapres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253648/gibran_rakabuming_raka-nAIb_large.jpg
Gerindra Hormati Pengunduran Diri Gibran: Sejarah Kedewasaan Berdemokrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253611/gibran-6Or5_large.jpg
Muzani: Gibran Tak Bicara Alasan Mundur sebagai Wapres
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement