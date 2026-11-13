Kursi Wapres Kosong, Kabakom Pastikan Roda Pemerintahan Berjalan Normal

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal di tengah dinamika pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Diketahui, pada Kamis 12 November 2026, Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.

"Di tengah dinamika wakil presiden yang sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR, kami memastikan roda pemerintahan sekarang di bawah komando Pak Presiden Prabowo berjalan normal," kata Syahganda, Jumat (13/11/2026).

Tidak hanya layanan pemerintahan yang berjalan normal, Syahganda juga mengatakan, perekonomian Indonesia dipastikan tetap bergerak. "Perekonomian saat ini sudah 'decoupling'. Meski ada situasi riuh politik, perekonomian tidak terganggu. Ini juga bukti kematangan berpolitik bangsa ini," tegasnya.

Selain itu, Syahganda menegaskan bahwa seluruh program prioritas pemerintah saat ini terus berjalan, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Sekolah Rakyat (SR).

Sebagai bukti, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, pada Rabu 11 November 2026.