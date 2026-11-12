Alasan Keputusan Gibran Mundur di Surat Pemberhentian Wapres

JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengirimkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI periode 2024-2029 kepada MPR RI. Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).

“Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri,” tulis Gibran dalam surat tersebut.

Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan, langkah ini juga telah dilaporkan secara langsung pada 10 dan 11 November 2026 kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Selanjutnya, Gibran memohon agar MPR dapat menindaklanjuti pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.

“Melalui Majelis, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

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