Gibran Mundur dari Wapres, Jokowi: Jabatan Hanya Sementara!

SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memberi wejangan kepada Gibran Rakabuming Raka menyusul pengunduran diri sebagai Wakil Presiden RI. Dalam pesannya, ia menyampaikan kepada putra sulungnya itu bahwa jabatan hanya sementara.

"Dalam jabatan politik pasti ada dinamika politik, itu biasa. Saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara," kata Jokowi di Solo, Kamis (12/11/2026).

Jokowi mengungkapkan Gibran sudah berkomunikasi dengan dirinya sebelum memutuskan mundur. Namun, Jokowi mengaku belum mengetahui langkah Gibran selanjutnya setelah mengundurkan diri.

"Nggak tahu kan belum resmi," ucapnya.

Sementara itu, Jokowi memastikan akan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.