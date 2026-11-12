Sejumlah Pimpinan MPR RI Berdatangan Jelang Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri

JAKARTA - Sejumlah pimpinan MPR RI mulai berdatangan ke Gedung Nusantara III, Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026) pagi ini. Kedatangan mereka menyusul adanya kabar Gibran Rakabuming Raka akan menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden (Wapres) kepada MPR RI.

Pantauan Okezone di lokasi, Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) terlihat datang lebih awal.

Setelah itu, Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai NasDem, Lestari Moerdijat juga telah hadir. Sayangnya, keduanya tak memberikan komentar ihwal agenda pada pagi ini.

Selanjutnya, Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir datang di waktu yang bersama dengan Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Keduanya juga tidak memberikan komentar ihwal kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wapres.