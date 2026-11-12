Polisi Bongkar 7 Kasus TPPO, Modus Jadi Tentara Bayaran Rusia hingga Pengantin Pesanan

JAKARTA - Polda Metro Jaya membongkar tujuh kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berbagai modus operandi. Mulai dari perekrutan warga negara Indonesia (WNI) menjadi tentara bayaran di Rusia, pengiriman pekerja migran ilegal ke sejumlah negara, eksploitasi seksual anak, hingga perkawinan pesanan.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA-PPO) Polda Metro Jaya, Kombes Rita Wulandari mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan kasus yang sebelumnya ditangani Polres Metro Jakarta Barat dan sejumlah polres jajaran.

"Kami di Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse PPA-PPO, mengungkap dua kasus. Kemudian ini merupakan pengembangan daripada kasus yang sudah diungkap di Polres Metro Jakarta Barat," kata Rita dalam konferensi pers, Rabu (11/11/2026).

Rita menjelaskan, sejumlah kasus TPPO tersebut memiliki modus berbeda. Di antaranya perekrutan tentara bayaran Rusia, pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia dan Slovakia, eksploitasi seksual anak, eksploitasi anak buah kapal (ABK), serta perkawinan pesanan.

Kasus-kasus tersebut diungkap oleh sejumlah satuan wilayah, yakni Polres Metro Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Timur, Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok, dan Polres Metro Depok.