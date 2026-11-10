2.200 Polantas Disiagakan untuk Atur Lalin Jelang Demo Hari Ini

JAKARTA - Sebanyak 2.200 personel Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, disiagakan untuk mengatur arus kendaraan selama aksi demonstrasi yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Selasa (10/11/2026).

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Firman Darmansyah mengatakan, ribuan personel tersebut akan ditempatkan di sejumlah lokasi yang menjadi titik aksi massa.

"Kita libatkan sekitar 2.200 personel dari Polda ribuan, pokoknya nanti kita ro-ov (rotasi operasional)," ujar Firman saat dikonfirmasi di Jakarta Pusat.

Polda Metro Jaya juga menyiapkan skema rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan. Namun, pengalihan arus akan diterapkan secara situasional, terutama jika terjadi kepadatan di sekitar Gedung DPR/MPR RI.

“Kalau untuk situasi normal aja. Kecuali kalau memang ada yang crowded total, baru kita pengalihan, situasional aja,” ujarnya.

Sebelumnya, Ditlantas Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat menghindari kawasan Gedung DPR/MPR RI, menggunakan rute alternatif, serta menyesuaikan waktu perjalanan.

"Sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat di kawasan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa, 10 November 2026, diperkirakan terjadi kepadatan dan rekayasa arus lalu lintas secara situasional," demikian keterangan TMC Polda Metro Jaya.