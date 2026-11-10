Pramono Minta Demo di Jakarta Berlangsung Tertib dan Tak Rusak Fasilitas Publik

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta aksi demonstrasi yang digelar di Ibu Kota pada Selasa (10/11/2026) berlangsung tertib dan tidak merusak fasilitas publik. Dia menegaskan, demonstrasi merupakan hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat.

“Seperti yang berulang kali saya sampaikan, negara kita adalah negara demokrasi. Tentunya kita semua mengharapkan bahwa demonstrasi yang dilakukan betul-betul tidak merusak fasilitas umum, fasilitas publik, dan demonya berjalan lancar,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Meski ada aksi demonstrasi, Pramono memastikan kegiatan belajar mengajar dan aktivitas perkantoran di Jakarta tetap berlangsung normal.

“Apa yang menjadi aspirasinya tentunya akan didengarkan oleh pemerintah. Dan yang paling penting seperti kemarin saya sampaikan, hari ini seluruh proses kantor dan belajar mengajar, terutama juga anak-anak didik kita, berlangsung seperti biasa,” ucapnya.