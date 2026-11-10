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Polda Metro Jaya Catat 74 Demo pada Hari Pahlawan, Ini Sebaran Lokasinya

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |09:30 WIB
Polda Metro Jaya Catat 74 Demo pada Hari Pahlawan, Ini Sebaran Lokasinya
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 74 rencana aksi demonstrasi, atau penyampaian aspirasi di sejumlah wilayah pada Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, selain aksi unjuk rasa, terdapat total 83 kegiatan masyarakat yang berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada hari tersebut.

"Pada hari ini, Rabu 10 November 2026, ada 83 kegiatan masyarakat, terdiri dari 74 penyampaian aspirasi di muka umum. Ini berada di beberapa wilayah," ujar Budi di Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Budi merinci, Jakarta Pusat menjadi wilayah dengan jumlah rencana aksi demonstrasi terbanyak, yakni 47 kegiatan. Disusul Jakarta Selatan sebanyak 18 kegiatan dan Jakarta Timur enam kegiatan.

Sementara itu, Jakarta Barat, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan masing-masing mencatat satu rencana aksi demonstrasi.

"Jakarta Pusat 47 kegiatan penyampaian aspirasi, Jakarta Selatan 18 kegiatan, Jakarta Timur 6, Jakarta Barat 1, Tangerang Kota 1, dan Tangerang Selatan 1," kata Budi.

 

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