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Kapolri Mutasi 9 Pejabat Polda Metro, Brigjen Ade Ary Syam Dapat Jabatan Strategis

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |07:55 WIB
Kapolri Mutasi 9 Pejabat Polda Metro, Brigjen Ade Ary Syam Dapat Jabatan Strategis
Kapolri Mutasi 9 Pejabat Polda Metro/Okezone
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali melakukan rotasi di lingkungan internal Polri. Sejumlah pejabat di lingkungan Polda Metro Jaya juga mengalami perombakan.

Adapun mutasi dan rotasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri.

"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel Polri,” kata Irjen Johnny Eddizon Isir Rabu (4/11/2026).

“Hal ini juga menjadi upaya penyegaran organisasi untuk memastikan roda kepemimpinan dan pelaksanaan tugas berjalan optimal, seiring dengan perkembangan tantangan tugas Polri yang semakin kompleks,"pungkasnya.

Berikut sejumlah nama pejabat di Polda Metro Jaya yang berganti:

1. Kombes Rifki diangkat dalam jabatan baru sebagai Irwasda Polda Metro Jaya

2. Brigjen Ade Ary Syam Indradi diangkat dalam jabatan baru sebagai Karo Ops Polda Metro Jaya

3. AKBP Resa Fiardi Marasabessy diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirtahti Polda Metro Jaya

4. Kombes Ardyansyah diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirintelkam Polda Metro Jaya

5. AKBP Ananda Fauzi Harahap diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadirintelkam Polda Metro Jaya

 

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