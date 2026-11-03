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Kapolri Copot AKBP Rossa Purbo Bekti yang Baru Menjabat Kapolres Bangkalan, Ada Apa?

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |17:45 WIB
Kapolri Copot AKBP Rossa Purbo Bekti yang Baru Menjabat Kapolres Bangkalan, Ada Apa?
AKBP Rossa Purbo Bekti Dicopot dari Kapolres Bangkalan
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mencopot AKBP Rossa Purbo Bekti yang belum genap satu bulan menjabat sebagai Kapolres Bangkalan, Jawa Timur.  Suyudi juga melakukan mutasi dan rotasi terhadap 264 perwira tinggi lainnya.

Pencopotan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.  Pada telegram tersebut, mantan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti kini dimutasi menjadi Pamen Bareskrim Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri.

"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel Polri, ujar Isir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang.

Hal ini juga menjadi upaya penyegaran organisasi untuk memastikan roda kepemimpinan dan pelaksanaan tugas berjalan optimal, seiring dengan perkembangan tantangan tugas Polri yang semakin kompleks,"pungkasnya.

 

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