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Kapolri Sambangi KWI, Ajak Tokoh Agama Perkuat Kamtibmas

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |18:49 WIB
Kapolri Sambangi KWI, Ajak Tokoh Agama Perkuat Kamtibmas
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menyambangi Gedung Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026). Kedatangan Kapolri untuk bersilaturahmi sekaligus memperkuat kerjasama Polri dengan tokoh agama Katolik.

Dia mengatakan, kerja sama dengan tokoh agama menjadi bagian dari program kerja Polri. Salah satunya melalui kegiatan Minggu Kasih yang diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara Polri dan masyarakat di lapangan.

"Saat ini kami ada kegiatan yang namanya Minggu Kasih, dan kami berharap dengan kegiatan ini, kita bisa lebih menguatkan kerja sama kita di lapangan," kata  Suyudi.

Suyudi mengatakan, Polri ingin menyampaikan pesan perdamaian kepada umat Katolik di Indonesia agar dapat menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan aman, damai, dan tenteram.

"Dan kami Polri tentunya menjamin itu," ujarnya.

Selain memperkuat kerja sama,  Suyudi berharap komunikasi dengan tokoh agama dapat menjadi ruang bagi Polri untuk menerima masukan dan informasi dari masyarakat.

 

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