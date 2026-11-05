Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tetapkan Listyo Cs Tersangka Penyadapan Prabowo, Jenderal Suyudi: Untuk Kebaikan Polri!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |18:10 WIB
Tetapkan Listyo Cs Tersangka Penyadapan Prabowo, Jenderal Suyudi: Untuk Kebaikan Polri!
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik serta ilegal akses, yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah murni penegakan hukum.

"Dan ini tentunya perlu menjadi pelajaran untuk kita semua, dan kami ingin Polri tetap solid, tetap menjadi sandaran masyarakat," kata Suyudi di Mabes Polri, Kamis (5/11/2026). 

"Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apapun," ujar Suyudi.

Mantan Kapolda Banten ini melanjutkan, penegakan hukum terhadap Jenderal Polri tersebut memang dilakukan berdasarkan temuan alat bukti serta prosedur hukum yang ada.

"Ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ucap Suyudi.

Oleh karenanya, Suyudi memerintahkan seluruh jajaran untuk tetap fokus menjalankan tugas, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Terus memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat," tutup Suyudi. 

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/337/3252323//viral-Kcvd_large.jpg
Hercules Geram Prabowo Disadap Listyo Sigit: Pengkhianatan Terhadap Bangsa dan Negara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/337/3252316//viral-ORJA_large.jpg
Listyo Sigit Ditetapkan Tersangka Penyadapan Prabowo, Jokowi Akhirnya Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/337/3252312//hercules-yzj3_large.jpg
Namanya Masuk Daftar Penyadapan Jenderal Listyo Cs, Hercules: Aku Makin Hebat Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/337/3252306//viral-FW8s_large.jpg
Habiburokhman Desak Polri Bongkar Motif Terselubung Listyo Cs Sadap Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/337/3252302//viral-myGo_large.jpg
Komisi III Akan Revisi UU Penyadapan Buntut Listyo Sigit Cs Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/337/3252299//kapolri_jenderal_suyudi_ario_seto-EjwI_large.jpg
Tangkap Jenderal Listyo Sigit Cs, Kapolri: Polri Tetap Solid
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement