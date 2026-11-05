Listyo Sigit Ditetapkan Tersangka Penyadapan Prabowo, Jokowi Akhirnya Buka Suara!

JAKARTA - Presiden ke-7 Joko Widodo Jokowi (Jokowi) menanggapi kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Dalam perkara ini tiga perwira tinggi telah ditetapkan sebagai tersangka salah satunya, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Jokowi mengaku menghormati seluruh proses hukum perkara tersebut yang sedang dilakukan Polri terhadap tiga jenderal tersebut.

"Semuanya kita menghormati proses hukum yang ada, nanti kita tunggu ya," singkat Jokowi usai sidang perkara ijazah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (5/11/2026).

Sebelumnya Jokowi memilih untuk tidak memberikan tanggapan saat disinggung mengenai terjeratnya Listyo Sigit Prabowo tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal.

Momen itu terjadi saat Jokowi jeda memberi keterangan dalam sidang kasus dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur untuk terdakwa Roy Suryo, Kamis (5/11/2026).

Mulanya, Jokowi tampak dikawal sejumlah orang saat berjalan usai memberi keterangan. Dengan dikawal penuh, Jokowi berjalan hendak keluar ruang sidang.

Di tengah kerumunan relawan, Jokowi pun disinggung terkait isu penyadapan ilegal. Namun, Jokowi tidak menghentikan langkahnya. Ia terus berjalan ke arah keluar.